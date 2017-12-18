Эксперт назвал последствия выхода российских военных из состава СЦКК в Донбассе

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Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов предположил, какие последствия могут возникнуть для украинской стороны после выхода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон в Донбассе.

"Киевская власть будет должна общаться с Донецком и Луганском, уже не получится уворачиваться от переговоров", – отметил эксперт в беседе с RT. "Потому что одно дело, когда российские военные содействовали, а теперь им придется напрямую", – пояснил он. Коновалов также выразил сомнение в том, что киевские власти готовы к подобным переговорам.

В новых условиях вероятность обострения конфликта в регионе многократно увеличится, заверил эксперт.

"Можно ожидать активизации украинских силовиков. Есть опасность, что президент Порошенко и его окружение подумают, что у них теперь есть возможность еще раз попытаться решить этот вопрос силовым путем", – подчеркнул Коновалов.

Ранее стало известно, что российские офицеры из состава СЦКК вынуждены покинуть Украину 19 декабря. В МИД РФ подчеркнули, что в сложившихся условиях дальнейшая работа представительства становится невозможной. В ведомстве выход из СЦКК назвали "вынужденным шагом", о котором уже известили зарубежных партнеров.