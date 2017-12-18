Российские военные из состава СЦКК вынуждены покинуть Украину

18 декабря, 13:55
Фото: ТАСС/Zuma/Anatolii Stepanov
Российские военные, работающие в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, покинут Украину 19 декабря.
"В таких условиях дальнейшая работа представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной", – цитирует ТАСС заявление российского МИД.
Отмечается, что об "этом вынужденном шаге" уже проинформированы зарубежные партнеры. Вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону, подчеркнули в МИД.
7 декабря прошла встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с его украинским коллегой Павлом Климкиным. Стороны обсудили вопрос обмена пленными в Донбассе.
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