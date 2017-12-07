Лавров и Климкин обсудили вопрос обмена пленными в Донбассе

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Глава украинского МИД Павел Климкин во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил вопрос обмена пленными в Донбассе.

"Обсудил вопросы, касающиеся обмена пленными с министром иностранных дел России, господином Лавровым. Нам следует решить их в ближайшие недели, так как это касается людей и их близких", – заявил чиновник в своем микроблоге Twitter.

Встреча между министрами стала первой за долгое время. Она прошла в Вене "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Официальные двусторонние встречи не проводятся между министерствами из-за конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее Климкин заявил о своем намерении встретиться с главой внешнеполитического ведомства России, чтобы обсудить вопрос заключенных украинцев.