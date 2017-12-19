Российские и украинские офицеры из СЦКК покинули территорию ДНР

19 декабря, 13:17
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Российские офицеры, вышедшие из состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, покинули территорию ДНР. Об этом сообщил глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
"Сегодня офицерам РФ удалось выйти с нашей территории и пересечь линию соприкосновения", – цитирует заявление Якубова ТАСС. По его словам, сейчас российские военные находятся в подконтрольном Киеву Соледаре, Кроме того, как отметил Якубов, ДНР покинули и украинские военные, которые служили на наблюдательных пунктах в составе СЦКК.
Ранее сообщалось, что российские офицеры были вынуждены выйти из состава СЦКК. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, работа представительства столкнулась со многими препятствиями и стала невозможной. В ведомстве заявили, что выход из СЦКК является "вынужденным шагом", и зарубежных партнеров о нем уже поставили в известность.
В ответ на информацию о выводе российских офицеров из СЦКК директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов выразил сомнение в том, что киевские власти готовы напрямую вести переговоры с ДНР и ЛНР. Таким образом, после выхода россиян из СЦКК вероятность обострения конфликта в регионе многократно возрастет, считает эксперт.
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