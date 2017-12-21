Путин обсудил с Меркель вывод российских офицеров из СЦКК в Донбассе‍

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель поинтересовалась во время телефонного разговора с Владимиром Путиным причинами вывода российских офицеров из состава СЦКК в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства ответил, что пребывание российских военных в регионе постоянно затрудняли украинские власти. Вводились различные ограничение против военнослужащих из РФ.

Кроме того, неоднократные предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации не получали реакции с украинской стороны.

Ранее сообщалось, что российские военные из Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) вернулись на российскую территорию.

По мнению экспертов, после выхода россиян из СЦКК вероятность обострения конфликта властей Украины с самопровозглашенными республиками многократно возрастет, считает эксперт.