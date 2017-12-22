В Кремле назвали условия для возвращения военных в СЦКК на Украине

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Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель допустил возможность возвращения российских военных в состав Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии сопротивления сторон (СЦКК) на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, это произойдет в том случае, "если удастся заручиться пониманием того, что провокационные действия со стороны Киева в отношении наших военных прекратятся, и им будут предоставлены возможности и обеспечены условия для выполнения своих функций", сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о позиции Кремля по предложению президента Украины Петра Порошенко, чтобы в составе СЦКК были специалисты из Франции и ФРГ, Песков отметил, что это "подлежит общему согласованию".

19 декабря представители РФ, входившие в состав СЦКК, покинули Донбасс. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, работа представительства столкнулась со многими препятствиями и стала невозможной.

20 декабря российские офицеры пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию.