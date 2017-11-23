В Кремле намерены продолжить защищать интересы сенатора Керимова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия предпринимает необходимые шаги для защиты задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он защищает сам свои интересы, естественно. Были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств", – цитирует представителя Кремля РИА Новости. Он добавил, что безусловно защита сенатора будет продолжаться и впредь.

О намерении России продолжать поддержку Керимова ранее заявили в Совфеде. Там начнут собственную работу по этому вопросу, которую согласуют с действиями Минюста и МИД РФ.

Кроме того, Дмитрий Песков заявлял 22 ноября, что задержанный в Ницце Керимов – носитель дипломатического паспорта. В МИД Франции заявили, что документ действует только при исполнении сенатором официальных полномочий.

Ранее сообщалось, что сенатору Сулейману Керимову предъявили обвинения в отмывании денег и неуплате налогов. Керимов был задержан в аэропорту Ниццы, после чего его доставили в полицейский участок. Российские дипломаты всеми способами добивались освобождения сенатора, но власти Франции отказались идти на встречу.

Залог за свободу российского сенатора Керимова составил пять миллионов евро. Такое решение было принято французскими властями, у политика также отберут паспорт и запретят покидать пределы департамента Приморские Альпы.