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В мире

23 ноября, 10:54

РФ продолжит помогать Керимову после анализа решения французского суда

за рубежом происшествия власть

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Россия будет активно защищать права и интересы сенатора Сулеймана Керимова, задержанного на днях в Ницце. Дальнейшие действия будут определены после анализа решения французского суда.

"Очевидно пока только то, что права и интересы Сулеймана Керимова как гражданина РФ и как члена Совета Федерации будут защищаться в полном объеме и максимально активно, – цитирует главу комитета СФ по международным делам Константина Косачева "Интерфакс". – Дальнейшие действия будут определены после тщательного юридического анализа решения французского суда."

Сенатор отметил, что СФ будет вести в этом направлении собственную работу. Выводы и рекомендации также предоставят Минюст и МИД РФ. Все действия планируется выверять и координировать между различными ветвями власти.

Залог за свободу российского сенатора Керимова составил пять миллионов евро. Такое решение было принято французскими властями, у политика также отберут паспорт и запретят покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Ранее сообщалось, что сенатору предъявили обвинения в отмывании денег и неуплате налогов. Керимов был задержан в аэропорту Ниццы, после чего его доставили в полицейский участок. Российские дипломаты всеми способами добивались освобождения сенатора, но власти Франции отказались идти на встречу.

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