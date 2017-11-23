Керимов заплатит за свое освобождение 5 миллионов евро

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Российский сенатор Сулейман Керимов избежит во Франции заключения под стражу. Однако за свое освобождение ему предстоит заплатить залог в пять миллионов евро, а также выполнить ряд требований.

"Он не будет помещен в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в пять миллионов евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу", – цитирует РИА Новости слова прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтр.

Ранее сообщалось, что 20 ноября, Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы, после чего его доставили в полицейский участок. Российские дипломаты всеми способами добивались освобождения сенатора, но власти Франции отказались идти на встречу.

Сегодня, 23 ноября, Сулейману Керимову были предъявлены обвинения в неуплате налогов и в отмывании денег.