Французские власти предъявили Керимову обвинения

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Французские власти предъявили российскому сенатору Сулейману Керимову обвинения. Ему вменяют отмывание денег и неуплату налогов.

"Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании этих средств. Сейчас суд примет решение о мере пресечения", – цитирует РИА Новости сообщение прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтр.

Ранее сообщалось, что Сулейман Керимов был задержан в Ницце сразу после прилета.

Российский сенатор, в свою очередь, обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других государств, о чем российское министерство иностранных дел не раз напомнило французской стороне.