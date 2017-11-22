МИД России направил ноту французским властям в связи с задержанием Керимова

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Российский МИД направил французским властям официальную ноту после задержания в Ницце сенатора Сулеймана Керимова. Для разъяснения ситуации в ведомство вызвали временного поверенного в делах Франции, сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД РФ, в которой указано, что Керимов является должностным лицом РФ и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств", – цитирует слова Косачева РИА Новости.

Косачев отметил также, что французские власти до сих пор не предъявили Керимову обвинение и не определили меру пресечения.

Керимова задержали поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы по делу об уклонении от уплаты налогов. В посольстве РФ отметили, что задержанному обеспечивают необходимую консульскую поддержку. В частности, французскому внешнеполитическому ведомству предоставили данные о том, что Керимов является сенатором и пользуется дипломатическим иммунитетом.

Впоследствии стало известно, что срок задержания Керимову был продлен на сутки без предъявления обвинений.