Керимову продлили срок задержания во Франции на сутки

22 ноября, 11:36
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Срок задержания российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции продлили на сутки. Обвинение чиновнику еще не предъявлено.
В настоящий момент поступает противоречивая информация о том, имел ли Керимов дипломатический паспорт, находясь во Франции, сообщает "Интерфакс".
При этом в министерстве иностранных дел РФ отметили, что документ у Керимова есть. Сенатор пользуется иммунитетом и не может быть задержан в другом государстве. В ведомстве подчеркнули, что об этом уведомили МИД Франции и посольство страны в Москве.
Ранее в Совфеде заявили, что дипломаты предпринимают все возможные меры, чтобы освободить сенатора.
Керимова задержали поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Предполагается, что он проходит по делу об уклонении от уплаты налогов. Сенатора доставили в полицейский участок.
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