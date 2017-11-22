Керимову продлили срок задержания во Франции на сутки

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Срок задержания российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции продлили на сутки. Обвинение чиновнику еще не предъявлено.

В настоящий момент поступает противоречивая информация о том, имел ли Керимов дипломатический паспорт, находясь во Франции, сообщает "Интерфакс".

При этом в министерстве иностранных дел РФ отметили, что документ у Керимова есть. Сенатор пользуется иммунитетом и не может быть задержан в другом государстве. В ведомстве подчеркнули, что об этом уведомили МИД Франции и посольство страны в Москве.

Ранее в Совфеде заявили, что дипломаты предпринимают все возможные меры, чтобы освободить сенатора.

Керимова задержали поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Предполагается, что он проходит по делу об уклонении от уплаты налогов. Сенатора доставили в полицейский участок.