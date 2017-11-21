В МИД РФ прокомментировали задержание в Ницце сенатора Керимова

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Министерству иностранных дел Франции и посольству в Москве предоставили данные о том, что задержанный в Ницце Сулейман Керимов является сенатором и пользуется дипломатическим иммунитетом.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, в этом качестве Керимов обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств, сообщает РИА Новости.

Также в МИД РФ подчеркнули, что находятся в контакте с соответствующими французскими ведомствами.

Керимова задержали поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы по делу об уклонении от уплаты налогов. Сейчас предприниматель находится под стражей в одном из полицейских участков.

В посольстве РФ отметили, что задержанному обеспечивают консульскую поддержку.