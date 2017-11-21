Стала известна причина задержания во Франции сенатора Керимова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов.

Данное дело связано с связанным с отмыванием денежных средств, добытых путем налогового мошенничества, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Франции.

Керимова задержали поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Сейчас предприниматель находится под стражей в одном из полицейских участков.

Задержанному обеспечивают консульскую поддержку.

В Совете Федерации 51-летний Керимов представляет Дагестан, откуда он родом. Бизнесмен занимает 21-е место в рейтинге миллиардеров российского Forbes за 2017 год, его состояние журнал оценивает в 6,3 миллиарда долларов.

Семье Керимовых принадлежит 82,44 процента акций компании "Полюс", международный аэропорт Махачкалы. Ранее Керимов являлся владельцем махачкалинского футбольного клуба "Анжи".