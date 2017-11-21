Сенатор Керимов задержан французской полицией в Ницце

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российский сенатор и предприниматель Сулейман Керимов был задержан французской полицией в Ницце.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе посольства России во Франции, Керимова задержали поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы, после чего его отвезли в полицейский участок. В посольстве отметили, что сотрудники дипмиссии, узнав об этом инциденте, незамедлительно отправились на место, чтобы обеспечить члену Совета Федерации всю возможную консульскую поддержку.

Уточняется, что в настоящее время Керимов находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы.