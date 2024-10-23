NDTV: застрявшие в пустыне Дубая женщины вызвали верблюда через приложение такси

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Застрявшие в пустыне Дубая туристки вызвали верблюда через приложение для заказа такси, пишет NDTV.

По словам женщин, их автомобиль сломался во время поездки по пустыне. С помощью приложения для заказа такси они вызвали верблюда, и через некоторое время к ним действительно пришел мужчина с животным.

Хозяин верблюда рассказал, что таким образом он "таксует" и помогает заблудившимся путешественникам в пустыне.

Ранее туристка из Австралии упала с верблюда в Марокко и получила счет на лечение в 100 тысяч долларов. Это составляет примерно 9 миллионов рублей. Инцидент произошел в пустыне Сахара. Кэрол Хакер, находившаяся в кругосветном путешествии вместе со своей племянницей, упала и сломала шесть ребер, ключицу, левое запястье и проколола легкое.