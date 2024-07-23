Полиция выяснит обстоятельства ночной прогулки циркового верблюда в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В башкирском Нефтекамске молодые люди ночью увели из цирка верблюда и гуляли с ним по городу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе МВД по Башкирии.

Как рассказали пользователи соцсетей, юноши увели из местного цирка верблюда по кличке Аксель. На видео видно, как четверо парней гуляют по улицам с двугорбым верблюдом, смеются и снимают его на камеры телефонов.

Сообщение по данному факту зарегистрировано в полиции. Сейчас правоохранители устанавливают лица, причастные к происшествию. Как пояснили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что туристка из Австралии упала с верблюда в Марокко и получила счет на лечение в 100 тысяч долларов. Это составляет примерно 9 миллионов рублей.

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