Туристка упала с верблюда в Марокко и получила счет на лечение в 100 тысяч долларов

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Туристка из Австралии упала с верблюда в Марокко и получила счет на лечение в 100 тысяч долларов, что составляет примерно 9 миллионов рублей, сообщает Yahoo News Australia.

Инцидент произошел в пустыне Сахара, когда 63-летняя Кэрол Хакер, находившаяся в кругосветном путешествии вместе со своей племянницей, упала и сломала шесть ребер, ключицу, левое запястье и проколола легкое.



В результате женщине пришлось провести 11 дней в местной больнице, по итогу которых ей выставили счет за медицинские услуги и увезли в Австралию для операции. По данным журналистов, почти все издержки оплатила страховая компания, а сам полис обошелся в 812 долларов.



Ранее стало известно, что неподалеку от марокканского порта Танжер затонула польская яхта. Это произошло из-за стаи косаток, которые начали биться о руль. В результате судно получило повреждение и начало тонуть. Экипаж был спасен, однако яхта затонула неподалеку от берега.