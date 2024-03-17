В Мексике у границы с США похитили туристку из России

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Ночью 14 марта в Мексике у границы США члены местного картеля похитили гражданку России Марию Ригович. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам мужа Марии, 23-летняя похищенная ехала из Монтеррея на машине с местной семьей в Рейносу. Ночью на них напали бандиты с оружием и потребовали выкуп за нее.

Мужчина получил требования о переводе денег за свою жену и отправил на указанную членами картеля карту 1 500 долларов. Спустя некоторое время у него запросили еще 900 долларов, которые он также перевел.

На данный момент супруг не знает, где находится похищенная. Автомобиль, на котором она передвигалась, был найден брошенным, но о местоположении Марии ничего не известно.

По его словам, посольство России в стране ищет какие-то возможности и "пытается давить на полицию".

Ранее СМИ сообщали, что российский лыжник погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Инцидент произошел 22 февраля возле склонов Конгдури.

До этого российский турист сорвался с канатной дороги и погиб в Рицинском национальном реликтовом заповеднике Абхазии. По словам директора заповедника, погибший перебирался через реку Гега.

Новости мира: лавина накрыла российских туристов на горнолыжном курорте в Индии