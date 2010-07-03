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В мире

12:13

Жену Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии

за рубежом

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Пользователи Сети раскритиковали платье жены президента Украины Елены Зеленской, в котором она пришла на прием к императору Японии Нарухито, сообщает "Мир 24".

Причиной критики стал цвет ее платья. Супруга украинского лидера надела платье в пол и перчатки бледно-желтого цвета. Пользователи соцсетей отметили, что представители иностранных делегаций не должны надевать вещи желтого цвета на официальные приемы в Японии. Такой цвет традиционно могут использовать только члены императорской семьи.

Некоторые подписчики порекомендовали Зеленской уволить "стилиста-диверсанта" и проявить уважение к традициям Японии.

Запрещенные цвета были установлены в Японии в VIII веке. Их использование находится под запретом и сейчас, однако это не закреплено законом. Одежду сумахового цвета мог носить лишь император.

Ранее жена президента Украины поучаствовала в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development, на котором предстала в голубом брючном костюме и жилетке, надетами на голое тело. Образ первой леди произвел фурор среди ее подписчиков. Многие оценили ее костюм, обсыпав Зеленскую комплиментами.

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