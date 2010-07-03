Супруга Зеленского произвела фурор в Сети своим нарядом

Жена президента Украины Елена Зеленская поучаствовала в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development, на котором предстала в голубом брючном костюме и жилетке, надетой на голое тело. Фотографией с мероприятия она поделилась в Instagram.
Образ первой леди произвел фурор среди ее подписчиков. Многие оценили ее костюм, обсыпав Зеленскую комплиментами. При этом некоторые пользователи посчитали образ жены украинского лидера незаконченным и предложили украсить брючный костюм аксессуарами.
Супруга Владимира Зеленского состоит с ним в браке 16 лет и работает в студии "Квартал-95". Елена Зеленская родилась в 1978 году в Кривом Роге. Она училась в той же школе, что и будущий супруг, но познакомилась с ним только во время учебы в Криворожском техническом университете. В 2003 году они поженились.
Сейчас Елена Зеленская работает автором в юмористической студии "Квартал-95", которая принадлежит Зеленскому. Судя по налоговой декларации, супруге президента Украины принадлежит 0,01% студии, а также 25% компании по переработке и консервированию рыбы.
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