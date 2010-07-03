Жена Зеленского отреагировала на включение в "Миротворец"

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Супруга кандидата в президента Украины Владимира Зеленского рассказала о посте в Facebook, из-за которого попала в базу "Миротворца". Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что ранее не знала всех технических моментов Facebook. "Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя. Потому что Facebook может не показать подводку, а саму ссылку – оставить. Не знала, да и не до этих знаний было в те дни", – заявила Зеленская.

Ранее сообщалось, что Зеленская появилась в базе "Миротворец" как "информатор боевиков незаконных вооруженных формирований".

Из опубликованной на сайте информации следует, что Зеленская сделала репост сообщения одного из каналов, в котором говорилось о денежном вознаграждении за определенную информацию о перемещении украинских военных.

Помимо этого, на сайте приводятся скриншоты, на которых Владимир Зеленский подтверждает, что Елена его супруга.

Ранее МИД ФРГ требовал у Украины удалить сайт "Миротворец". Таким образом Берлин выразил протест против внесения в базу данных бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

"Миротворец" добавил Шредера в свою базу данных 9 ноября 2018 года. Его обвинили, в частности, в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Миротворец" публикует данные соотечественников и тех, кто якобы несет угрозу национальной безопасности Украины.