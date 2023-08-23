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23 августа, 23:29

В мире

КНДР запустила ракету-носитель предположительно со спутником-шпионом – СМИ

Фото: AP/TAСС/Ahn Young-joon

Северная Корея запустила, предположительно, ракету-носитель со спутником. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Запуск ракеты произошел после того, как Пхеньян проинформировал береговую охрану Японии о планах запустить спутник в промежутке между 24 и 31 августа.

Это стало второй попыткой КНДР вывести на орбиту спутник-шпион, отмечает агентство.

В ночь 31 мая КНДР осуществила запуск военного разведывательного спутника "Манниген-1", однако на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя возникла проблема. Ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море.

Из-за пуска северокорейской ракеты 23 августа, в Японии объявили воздушную тревогу для префектуры Окинава.

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