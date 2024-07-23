Мероприятие с участием Карла III прервали из-за предполагаемого снайпера

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Мероприятие с участием короля Великобритании Карла III прервали из-за предполагаемого снайпера на крыше. Инцидент произошел во время прогулки по городу Сент-Хелиер в Джерси, сообщает издание Daily Beast.

Помощники короля оперативно отвели Карла и королеву Камиллу в ближайшую гостиницу.

С крыши, где заметили человека, открывался вид на королевскую чету, пишет The Sun. Однако неизвестно, действительно ли охране удалось предотвратить покушение или опасения были напрасны.

Ранее сообщалось, что Карл III написал письмо бывшему президенту США Дональду Трампу после покушения на его жизнь. Кандидат на пост главы США получил документ через британское посольство в Вашингтоне. Письмо было написано в частном порядке.

Покушение на Трампа произошло в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались спустя несколько минут после начала речи политика.