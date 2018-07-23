Эксперт прокомментировал заявление Трампа в адрес Рухани

23 июля, 13:30
Фото: depositphotos/actionsports
Доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев оценил заявление лидера США Дональда Трампа, в котором он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если Хасан Рухани не перестанет угрожать США. Об этом передает RT.
"Мы уже наблюдали за взаимоотношениями США и Северной Кореей. Громкие заявления там были еще более воинственнее, а закончилось все переговорами между Трампом и Ким Чен Ыном", – прокомментировал Юртаев.
Он также предположил, что в скором времени, возможна встреча между руководителями США и Ирана.
Ранее Рухани предупредил США о том, что в ответ на угрозы со стороны других государств Тегеран будет отвечать тем же, и заявил, что Дональду Трампу не следует "играть с огнем".
В свою очередь, Трамп в своем микроблоге Twitter предостерег Рухани от угроз в адрес США. Американский лидер заявил, что ответ США нанесет серьезные последствия Ирану, если он будет угрожать Америке.
"Никогда не смейте снова угрожать США, иначе вы столкнетесь с такими последствиями, с какими мало кто сталкивался в истории. США больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные речи о насилии и смерти", – написал Трамп.
To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.
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