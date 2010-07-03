МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил в ежегодном докладе

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МИД Японии отказался в ежегодном докладе от формулировки о том, что южные Курилы принадлежат Японии.

Как сообщает агентство Kyodo, в частности, из документа исчезла фраза "вернем четыре северных острова японской стороне".

При этом в докладе от 2019 года говорится, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под "сильным руководством" премьер-министра страны Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина.

7 февраля в ходе ежегодного общенационального съезда за возвращение "северных территорий" в Японии отказались от использования формулировки "незаконная оккупация" островов Россией.

В 2018 году Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В ней оговаривается вероятность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов отдать острова.