МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил в ежегодном докладе

МИД Японии отказался в ежегодном докладе от формулировки о том, что южные Курилы принадлежат Японии.
Как сообщает агентство Kyodo, в частности, из документа исчезла фраза "вернем четыре северных острова японской стороне".
При этом в докладе от 2019 года говорится, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под "сильным руководством" премьер-министра страны Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина.
7 февраля в ходе ежегодного общенационального съезда за возвращение "северных территорий" в Японии отказались от использования формулировки "незаконная оккупация" островов Россией.
В 2018 году Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.
В ней оговаривается вероятность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов отдать острова.
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