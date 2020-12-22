12:21
Фото: AP/India Government Press Information Bureau
Пранкеры выставили на продажу офис премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает "Газета.ру".
Мужчины выставили в интернете объявление о продаже объекта в городе Варанаси за 75 миллионов рупий (около 76 миллионов рублей). В описании пранкеры указали, что в здании расположены четыре комнаты со множеством дорогих ковров.
В настоящее время объявление снято с продажи, пранкеры задержаны. Сотрудники полиции убеждены, что они действительно планировали продать офис премьер-министра, в котором он принимает представителей СМИ, а после скрыться с деньгами.
Ранее сообщалось, что российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Они позвонили политику от лица правозащитницы Греты Тунберг и заявили, что известная экоактивистка создает закрытый клуб глав государств, поддерживающих ее, предложив Трюдо его пополнить.
Помимо этого, в разговоре с премьер-министром Канады пранкеры попросили познакомить их с персонажами мультфильма "Южный парк" Теренсом и Филипом и повлиять на политику НАТО и Дональда Трампа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: