Фото: AP/India Government Press Information Bureau

Пранкеры выставили на продажу офис премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает "Газета.ру".

Мужчины выставили в интернете объявление о продаже объекта в городе Варанаси за 75 миллионов рупий (около 76 миллионов рублей). В описании пранкеры указали, что в здании расположены четыре комнаты со множеством дорогих ковров.

В настоящее время объявление снято с продажи, пранкеры задержаны. Сотрудники полиции убеждены, что они действительно планировали продать офис премьер-министра, в котором он принимает представителей СМИ, а после скрыться с деньгами.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Они позвонили политику от лица правозащитницы Греты Тунберг и заявили, что известная экоактивистка создает закрытый клуб глав государств, поддерживающих ее, предложив Трюдо его пополнить.

Помимо этого, в разговоре с премьер-министром Канады пранкеры попросили познакомить их с персонажами мультфильма "Южный парк" Теренсом и Филипом и повлиять на политику НАТО и Дональда Трампа.

