22 декабря 2017, 09:49
Фото: AP/Emilio Morenatti
Сторонники независимости Каталонии получили абсолютное большинство в парламенте.
Как сообщает "Газета.ру", центристская партия "Граждане" набрала 36 мандатов (25,4 процента голосов), а партия "Вместе за Каталонию" бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона может получить 34 мандата (21 процент голосов). Еще 32 мандата может получить партия "Левые республиканцы Каталонии", лидер которой ожидает суда в тюрьме Мадрида, а крайне левая партия "Кандидатура народного единства" может набрать четыре мандата.
Парламент Каталонии был распущен после того, как в регионе прошел непризнанный Мадридом референдум о независимости. Большинство жителей региона поддержали отделение от государства. Испания посчитала голосование незаконным и пыталась заблокировать участки, где оно проходило.
Конституционный суд страны также не признал решения граждан. Помимо роспуска парламента в регионе были отправлены в отставку и члены правительства, включая главу женералитета Карлоса Пучдемона.
Ранее Верховный суд Испании снял международный ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Такое решение принял судья Пабло Льярена. Помимо этого, снят ордер на арест других бывших членов правительства, которые находятся в Бельгии.
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