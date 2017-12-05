Суд в Испании снял ордер на арест Пучдемона

05 декабря 2017, 13:59
Фото: ТАСС/Zuma/Miquel Liop
Верховный суд Испании снял международный ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Такое решение принял судья Пабло Льярена. Помимо этого, снят ордер на арест других бывших членов правительства, которые находятся в Бельгии.
Ранее Карлес Пучдемон призвал жителей Каталонии проголосовать насчет членства данного региона в Европейском союзе. Он отметил, что разочарован ЕС как институтом, объединяющим упаднические страны.
1 октября 2017 года Каталония провела референдум о независимости от Испании. Голосование не было признано Мадридом. При этом подавляющее большинство жителей региона высказались за отделение от государства. Правительство региона подписало резолюцию о независимости, но ее аннулировал Конституционный суд Испании.
С 27 октября Пучдемона лишили должности главы женералитета Каталонии. Был также распущен местный парламент. Позднее политика обвинили в организации мятежа и растрате госсредств. Он добровольно сдался бельгийской полиции.
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