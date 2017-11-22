Кремль опроверг сообщение о поддержке политических сил в ЛНР

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В Кремле опровергли информацию о поддержке политических сил в Луганской народной республике, якобы поступившее из окружения помощника президента РФ Владислава Суркова.

"Это сообщение неизвестно на чем основано", – цитирует начальника департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаила Арутюнова ТАСС. По его словам, никакие источники не могли дать подобной информации, поскольку события в Луганске являются внутренним делом ЛНР. От самопровозглашенной республики не поступали обращения за поддержкой.

Ранее издание РБК опубликовало сообщение со ссылкой на источник, близкий к Владиславу Суркову, информацию о том, что Москва якобы помогает главе МВД ЛНР в его конфликте с главой республики.

Самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР появились на Украине с 2014 года после госпереворота в стране. Правительство территорий ведет бои с Киевом за право остаться независимыми. Решается вопрос о вводе в зону конфликта миротворческих сил.