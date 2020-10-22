Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

11:16
Фото: AP Photo/Alastair Grant
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca, передает РИА Новости.
Он отметил, что необходимы доказательства того, что это произошло в результате введения препарата. Гинцбург предположил, что у комитета компании есть весомые доказательства отсутствия связи смерти с вакциной, раз там решили продолжить испытания.
"Когда будет доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека", – подчеркнул Гинцбург.
Он отметил, что в случае появления доказательств смерти добровольца в результате получения препарата необходимо остановить испытания.
28-летний мужчина, участвовавший в испытаниях вакцины от компании AstraZeneca, скончался 21 октября. Согласно официальным данным, он умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Информация о происшествии уже передана в Национальное агентство по санитарному надзору.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: