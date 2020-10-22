Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca, передает РИА Новости.

Он отметил, что необходимы доказательства того, что это произошло в результате введения препарата. Гинцбург предположил, что у комитета компании есть весомые доказательства отсутствия связи смерти с вакциной, раз там решили продолжить испытания.

"Когда будет доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека", – подчеркнул Гинцбург.

Он отметил, что в случае появления доказательств смерти добровольца в результате получения препарата необходимо остановить испытания.

28-летний мужчина, участвовавший в испытаниях вакцины от компании AstraZeneca, скончался 21 октября. Согласно официальным данным, он умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Информация о происшествии уже передана в Национальное агентство по санитарному надзору.