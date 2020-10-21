В Бразилии умер участник тестов оксфордской вакцины от COVID-19

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Один из участников национальных испытаний вакцины от коронавируса в Бразилии скончался. Об этом сообщает ТАСС.

28-летний мужчина тестировал разработку Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтический компании AstraZeneca. По официальным данным, причиной смерти добровольца стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Международный комитет по оценке безопасности вакцины уже передал информацию о произошедшем случае в Национальное агентство по санитарному надзору.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 40,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,116 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 447 335 случаев COVID-19, вылечились 1 096 560 человек, скончались 24 952.

