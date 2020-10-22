Разведка США обвинила Россию и Иран в попытках вмешаться в американские выборы

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Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф предупредил американцев, что Россия и Иран пытаются вмешаться в их президентские выборы, оказывая давление на общественное мнение. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его утверждениям, Москва и Тегеран якобы получили информацию о регистрации избирателей. Рэтклифф уверен, что иностранные лица могут использовать полученные данные, чтобы сообщать избирателям информацию, "которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос" и подорвет доверие к выборам.

Рэтклифф призвал американских избирателей не допустить, чтобы эти усилия принесли желаемый эффект.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Недавно социологи зафиксировали рекордно низкий уровень доверия американцев к избирательной системе. По их данным, лишь 59% граждан США уверены, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны.

