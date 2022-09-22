Правительство Эстонии созвало резервистов на внеочередные сборы

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В Эстонии объявили о проведении внеочередных сборов резервистов "Шип – 2022" в период с 22 по 28 сентября. Об этом сообщает официальный сайт эстонского правительства.

"По предложению командующего силами обороны на сборы вызывается 2 861 резервист 11-го стрелкового батальона и 16-го дивизиона ПВО, 42-го Северо-Восточного округа территориальной обороны, а также члены добровольческой военизированной организации "Кайтселийт", – говорится в материале.

В ходе сборов будет отрабатываться функционирование цепочки управления национальной обороны: от принятия решений правительства до сбора резервистов структуры быстрого реагирования.

Власти Эстонии сделали акцент на том, что это учебные сборы, которые носят практический характер. В правительстве подчеркнули, что непосредственной угрозы безопасности страны в настоящее время нет.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" было отработано применение коалиционной группировки войск для отражения агрессии против России. Кроме того, РФ и Китай отработали совместные действия боевых кораблей и авиации.

В учениях совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Таджикистан.

