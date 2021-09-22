Стрелявшего в Париже россиянина обвиняют в насилии с применением оружия

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Фото: ТАСС/Christophe Ena
Россиянину, устроившему стрельбу из пневматического ружья в Париже, выдвинуты обвинения, сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую прокуратуру.
"Дело было направлено в исправительный суд, он был помещен под стражу до суда. Рассмотрение дела назначено на 26 октября. Он обвиняется в насилии с применением оружия", – рассказал сотрудник парижской прокуратуры.
19 сентября стало известно о задержании в Париже 33-летнего мужчины, который устроил стрельбу по прохожим из пневматического оружия. В результате пострадали четыре человека.
Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, признал свою вину. Его обвиняют в покушении на убийство и в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
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