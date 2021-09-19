Посольство РФ проверяет данные о задержании россиянина за стрельбу в Париже

20:48
Фото: ТАСС/Zuma
Посольство РФ во Франции проверяет сообщения СМИ о гражданине России, которого якобы задержали за стрельбу из пневматики в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
"Узнали об этой информации из СМИ. Проводим ее проверку", – рассказал пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Макогонов.
Сообщается, что инцидент произошел на Елисейских полях. По информации французского телеканала BFM TV, за стрельбу из пневматического ружья задержан мужчина, который, предположительно, является гражданином России 1988 года рождения.
Пострадавшими от стрельбы числятся четыре человека. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее появилась информация о задержании россиянина в аэропорту Праги. По имеющимся данным, это могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания для действий чешских правоохранителей.
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