Новый клип BTS собрал более 100 млн просмотров

Фото: стоп-кадр видео youtube.com/Big Hit Labels

Свыше 101 миллиона просмотров набрал новый клип южнокорейской группы BTS на песню Dynamite, сообщает газета "Известия".

Эта композиция стала первой у южнокорейских исполнителей, которая была исполнена на английском языке. Сообщается, что за первые несколько часов видео посмотрели свыше 40 миллионов раз.

Dynamite войдет в альбом, премьера которого назначена на этот год. Журнал Rolling Stones назвал новую композицию BTS претендентом на песню лета.

Ранее российская группа Little Big опубликовала новый клип на песню Tacos. В нем фигурирует "пухляш" Дмитрий Красилов, который многим запомнился по клипу на песню Uno.