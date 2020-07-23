The Rolling Stones выпустили песню 1974 года

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Легендарная рок-группа The Rolling Stones порадовала поклонников не изданной ранее песней под названием Scarlet, сообщает "Мир 24".

Песня была написана в октябре 1974 года и с того времени нигде не выпускалась. Предположительно, композиция войдет в сборник Goat’s Head Soup, который должен выйти осенью.

Информация о музыкальной новинке обнародована на странице Twitter коллектива.

"Первоначально записанный в октябре 1974 года, этот трек никогда не публиковался раньше", – написано в посте.

Отмечается, что в записи принимал участие гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж, а также бас-гитарист Рик Греч из Blind Faith. В 1974 году The Rolling Stones пришли в студию на запись Scarlet следующими после Led Zeppelin.

"Насколько я помню, мы пришли в конце сессии Zeppelin. Они уезжали, нас записали следующими. Если мне не изменяет память, Джимми решил остаться", – вспоминает Кит Ричардс.

Ранее группа The Rolling Stones выпустила клип о коронавирусе и карантине. Композиция называется Living In A Ghost Town, что в переводе означает "Жизнь в городе-призраке". В ролике прослеживаются пустые городские улицы, парки, набережные и магазины.