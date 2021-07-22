Заключенные в Швеции захватили охранников тюрьмы ради перекуса

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Два заключенных тюрьмы города Эскильстуна в Швеции, ранее осужденные за убийства, взяли в заложники двух сотрудников учреждения и потребовали пиццу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Злоумышленники проникли в комнату охраны в одном из блоков тюрьмы, захватили заложников и потребовали прислать им вертолет. Еще одно требование заключенных – не менее 20 пицц. Еду они хотели раздать среди других осужденных.

Сообщается, что преступники были готовы отпустить одного из заложников, если бы им доставили пиццу.

На данный момент заложники освобождены, их жизни ничего не угрожает. Преступники задержаны, их требования выполнены не были.

В июне администрация исправительного центра Веллингтона в Австралии была вынуждена закрыть учреждение по необычной причине – здесь произошло нашествие мышей. Грызуны нанесли серьезный ущерб инфраструктуре исправительного учреждения.