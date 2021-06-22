В Австралии закрыли тюрьму из-за нашествия мышей

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Администрация исправительного центра Веллингтона в Австралии приняла решение закрыть учреждение из-за нашествия мышей. Как передает "Газета.ру", заключенных переведут в другие заведения.

"Более 400 заключенных и 200 сотрудников исправительного центра Веллингтона будут переведены в другие учреждения в течение следующих двух недель", – уточнили в администрации.

Появившиеся грызуны серьезно повредили инфраструктуру исправительного учреждения. В частности, мыши испортили внутреннюю проводку, а также сломали потолочные панели.

Комиссар Службы исправительных учреждений штата Новый Южный Уэльс Питер Северин добавил, что работа тюрьмы будет ограничена примерно на четыре месяца. За это время планируется вывести грызунов, а также отремонтировать поврежденные места корпусов.

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