В Австралии закрыли тюрьму из-за нашествия мышей

16:45
Фото: depositphotos/billiondigital
Администрация исправительного центра Веллингтона в Австралии приняла решение закрыть учреждение из-за нашествия мышей. Как передает "Газета.ру", заключенных переведут в другие заведения.
"Более 400 заключенных и 200 сотрудников исправительного центра Веллингтона будут переведены в другие учреждения в течение следующих двух недель", – уточнили в администрации.
Появившиеся грызуны серьезно повредили инфраструктуру исправительного учреждения. В частности, мыши испортили внутреннюю проводку, а также сломали потолочные панели.
Комиссар Службы исправительных учреждений штата Новый Южный Уэльс Питер Северин добавил, что работа тюрьмы будет ограничена примерно на четыре месяца. За это время планируется вывести грызунов, а также отремонтировать поврежденные места корпусов.
Накануне широкий резонанс в Сети приобрело видео со слоном в Таиланде, который в поисках еды проломил стену дома. Предварительная сумма ущерба для владельцев жилого помещения составила 50 тысяч тайских батов (примерно 116 тысяч рублей).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: