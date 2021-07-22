В Германии рассказали о разрушенной Россией мечте Запада

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Надежды Запада на то, что Россия столкнется с политическими и экономическими трудностями, не соответствуют реальности, считает глава венского представительства Фонда Фридриха Эберт Райнхард Крумм. Об этом он написал в статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мечта о том, что Россия из-за политических и экономических трудностей пойдет на попятную и вновь обратит взор на Запад, не исполнится. Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, <...> привело у нас к параличу мышления", – написал Крумм.

Он также добавил, что Брюсселю следует пойти на переговоры с Москвой и заключить с ней взаимовыгодные договоры. Глава венского представительства Фонда Фридриха также призвал Евросоюз перейти к активным действиям.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия каждый день фиксирует попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Москвы. По словам министра, для этих целей Запад использует в том числе военные провокации, нелегитимные экономические санкции, информационные атаки.