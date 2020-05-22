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В мире

13:21

Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 км

за рубежом происшествия

Фото: AP Photo/Salvatore Allegra

Вулкан Этна на острове Сицилия выбросил пепел на высоту 4,5 километра, сообщает "Газета.ру".

Процесс извержения пепла продолжался на протяжении трех часов. Перед этим специалисты зафиксировали активность в одном из кратеров на юго-восточном склоне вулкана.

В связи с тем, что вулкан продолжает оставаться действующим, он до сих пор остается под пристальным наблюдением специалистов. Так, в феврале 2019 года произошло очередное мощное извержение. Тогда был закрыт местный аэропорт.

В последний раз Этна активизировался 24 апреля. Из юго-восточного кратера шли потоки лавы, а столбы дыма и пепла достигали нескольких километров в высоту.

Вулкан Этна считается крупнейшим действующим вулканом Европы. Он расположен недалеко от городов Мессина и Катания. Высота вулкана составляет 3295 метров. Его площадь равна 1190 квадратным километрам, в связи с чем он превосходит размерами знаменитый Везувий в 2,5 раза.

Вулкан Этна можно увидеть в онлайн-режиме

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