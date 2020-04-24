В Италии проснулся вулкан Этна

В Италии активизировался вулкан Этна, передает телеканал Москва 24.

Из юго-восточного кратера текут потоки раскаленной лавы, а столбы дыма и пепла порой достигают нескольких километров в высоту.

Последнее серьезное извержение самого высокого действующего вулкана в Европе было 5 лет назад. Тогда центральный кратер выбросил километровый фонтан лавы.

Этна – самый крупный вулкан Европы. В 2013 году его внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате извержения на его склоне образовались два разлома на высоте более трех тысяч метров.

19 апреля сообщалось, что на Камчатке случилось извержение самого высокого активного вулкана Евразии. Речь идет о Ключевской сопке.

По данным специалистов, эксплозивное извержение Ключевского вулкана началось еще 1 ноября 2019 года. С того момента на исполине часто случаются парогазовые и пепловые выбросы.

Вулкан Ключевской имеет высоту 4 750 метров. Он является самым высоким действующим вулканом Евразии и расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

