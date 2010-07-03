Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Как заявил заместитель комиссара штаба гражданской обороны Джон Тимс, были найдены останки пяти человек после извержения вулкана, однако в настоящее время они еще не опознаны. Кроме того, в результате извержения многие люди получили ожоги и были доставлены в больницу.

Предположительно, на момент извержения на острове находились около 100 человек, некоторые из них пропали без вести. Отмечается, что работа спасателей осложнена, поскольку всю территорию острова покрывает значительный слой пепла.

Извержение началось в понедельник около 04:15 по московскому времени. Уайт-Айленд является единственным активным вулканическим островом Новой Зеландии.

Ранее в ноябре МИД РФ предупредил российских туристов об опасности посещения индонезийского острова Ява из-за активизации вулкана Мерапи.

Вулкан Мерапи – не только один из самых активных, но и один из наиболее опасных вулканов Индонезии. Самое мощное за современный период извержение в 1930 году погубило 1,4 тысячи человек. В 1994 году пирокластические облака – раскаленные облака пепла, вулканических пород и газов – унесли жизни почти 70 человек.