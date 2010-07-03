МИД предупредил об активизации вулкана на индонезийской Яве

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МИД России предупредил об опасности посещения индонезийского острова Ява из-за активизации вулкана Мерапи. Об этом написал департамент ситуационно-кризисного центра ведомства в Twitter.

"В провинции Центральная Ява возобновилась активность вулкана Мерапи; запрещено приближаться к центральной части вулкана ближе трех километров", – говорится в сообщении.

Вулкан Мерапи – не только один из самых активных, но и один из наиболее опасных вулканов Индонезии. Самое мощное за современный период извержение в 1930 году погубило 1,4 тысячи человек. В 1994 году пирокластические облака – раскаленные облака пепла, вулканических пород и газов – унесли жизни почти 70 человек.

В октябре 2010 года в результате извержения Мерапи потоки лавы распространились на пять километров, в атмосферу было выброшено более 50 миллонов кубометров вулканического пепла вперемешку с базальтовой пылью и песком. Жертвами стихии стали 347 человек.

