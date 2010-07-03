Ученые подсчитали точное количество углерода на Земле

09:44
09:44
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Фото: NASA
Ученые выяснили, сколько углерода на планете Земля. Как показало исследование проекта Deep Carbon Observatory (DCO), проводившееся в течение десяти лет, общий объем запасов этого химического вещества составляет 1,85 миллиарда гигатонн, сообщает "Мир 24".
Только 0,2% углерода, то есть около 43,5 миллиарда тонн, находится над земной поверхностью – на суше, в океанах и в атмосфере. Остальные запасы скрыты в недрах нашей планеты.
Как доказали ученые, на протяжении последних 500 миллионов лет углеродный баланс Земли был относительно стабильным. При этом редкие глобальные выбросы углерода имели серьезные последствия, такие как потепление, закисление океанов и массовые вымирания.
Специалисты предупреждают, что планета – вновь на пороге кризисных времен. Из-за деятельности человека за последние 100 лет выбросы углерода были в 40–100 раз выше, чем геологические выбросы всех вулканов вместе взятых. По словам Мэри Эдмондс из Кембриджского университета, "количество CO2, закачанного в атмосферу техногенной деятельностью за последние 10–12 лет, примерно таково, как при древних катастрофах из прошлого планеты".
Согласно прогнозам ученых, в скором времени на Земле неминуемо произойдет экологическая катастрофа. По мнению специалистов, при сохранении текущего уровня выбросов углекислого газа, максимально допустимый предел будет преодолен примерно через пять лет.
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