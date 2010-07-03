Эксперт оценил угрозу второго "экологического Чернобыля" в России

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Фото: ТАСС/Светлана Латынина
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов прокомментировал Москве 24 заявление Росприроднадзора о возможной экологической катастрофе из-за предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, ее масштаб может быть сопоставим с аварией на Чернобыльской АЭС.
Пукалов также отметил, что происходящее в окрестностях завода можно назвать "экологической катастрофой".
"Там зафиксировали повышенное содержание ртути в волосах, ногтях у людей, которые живут ниже по течению от "Усольехимпрома". Территория завода и грунтовые воды – все нуждается в демеркуризации. Площадь огромная, объем работ огромный, и это должно быть профинансировано из федеральной программы, потому что сам регион с таким не справится", – считает эксперт.
При этом Пукалов предположил, что загрязнения в ближайшее время не затронут всю Россию, так как "масштабного переноса ртутных паров не предвидится". "Грунтовые воды перемещаются не так быстро. Нужны годы и десятилетия", – рассказал эколог.
24 июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что химическое предприятие, располагающееся в Иркутской области, требует срочной рекультивации. В противном случае страна может столкнуться с экологической катастрофой, сопоставимой с аварией на ЧАЭС. Речь идет о предприятии "Усольехимпром", которое производит хлор и другие химвещества. Сейчас почва в районе имеет сильное загрязнение ртутью.
Росприроднадзор уже обратился в правительство с просьбой создать программу по рекультивации предприятия "Усольехимпром".
"Фактически это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой экологический Чернобыль", – подчеркнула Радионова.
Глава ведомства также заявила, что штрафы за экологические нарушения необходимо значительно повысить. Радионова уверена, что такие меры положительно скажутся на общей экологической ситуации в стране.
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