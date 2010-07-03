России грозит новый "Чернобыль" – Росприроднадзор

Химическое предприятие, располагающееся в Иркутской области, требует срочной рекультивации. В противном случае страна может столкнуться с экологической катастрофой, сопоставимой с аварией на ЧАЭС. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в беседе с "Известиями".
Сообщается, что речь идет о предприятии "Усольехимпром", которое производит хлор и другие химвещества. Сейчас почва в районе имеет сильное загрязнение ртутью.
"В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена", – рассказала Светлана Радионова.
Росприроднадзор уже обратился в правительство с просьбой создать программу по рекультивации предприятия "Усольехимпром".
"Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой экологический Чернобыль", – заключила Радионова.
Ранее стало известно, что в России хотят повысить штрафы за экологические нарушения. Наказание для юридических лиц могут поднять до миллиона рублей.
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