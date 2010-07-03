Мост Юго-восточной хорды построят под дополнительным экомониторингом

Дополнительный экологический мониторинг планируется вести во время строительства моста через Москву-реку, который станет частью Юго-Восточной хорды. Об этом рассказал представитель компании-проектировщика Алексей Сидоренков.
Разработка проектной документации предусматривает инженерно-экологические изыскания, а также исследования и оценку радиационной обстановки территории.
По словам руководителя ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" Василия Десяткова, специализированной лабораторией 4 июля были проведены дополнительные исследования участка строительства.
"Протоколы испытаний подтвердили, что в зоне размещения мостового перехода, радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено", – сказал Десятков.
В Москомархитектуре ранее сообщили, что в границы проведения строительных работ попадает часть площадки "Московского завода полиметаллов" в районе Москворечье-Сабурово.
В 50–60-е годы там складировались отходы урановых и ториевых руд. Однако проектируемая часть Юго-Восточной хорды не затрагивает участки с радиоактивными отходами.
Строительство хорды планируют завершить в течение трех лет. Протяженность составит 36 километров, она пройдет через 10 районов столицы и пересечет пять автомобильных дорог.
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