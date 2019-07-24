В России хотят повысить штрафы за экологические нарушения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Светлана Радионова заявила, что штрафы за экологические нарушения необходимо значительно повысить. Глава Росприроднадзора уверена, что такие меры положительно скажутся на общей экологической ситуации в стране. Об этом сегодня пишут "Известия".

"Я считаю, что штрафы за экологические нарушения чрезвычайно малы. Сейчас они в среднем составляют 5-20 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц должны быть от 50 тысяч до 1 миллиона с возможностью приостановки деятельности предприятия", – рассказала Радионова.

Глава ведомства подчеркнула, что экологические требования должны соблюдаться каждым гражданином. Новые штрафы помогут людям научится осознавать важность сохранения здоровой экологии.

"Через два года человек сам не захочет оставить мусор где-нибудь в лесу", – заверила Радионова.

Ранее стало известно, что Москва переходит на новый экологический стандарт. В столице начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора.